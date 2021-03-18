Через скупчення пасажирів на зупинках громадського транспорту у Тернополі вирішили обмежити проїзд пенсіонерів у години пік. Скористатися пільговим проїздом вони зможуть з 10.00 до 16.00.

Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть з 22 березня.

Додаткові обмежувальні заходи у Тернополі передбачені складною епідемічною ситуацією. Щоб попередити негативні тенденції, на території громади вирішили посилити карантин.

“Штаб вирішив взяти до відома інформацію щодо епідемічної ситуації у Тернопільській міській територіальній громаді. З 22 березня у зв’язку зі скупченням людей на зупинках громадського транспорту, особливо в години пік забезпечити довезення вчителів, учнів, лікарів, інших працівників, що забезпечують життєдіяльність міста, враховуючи обмеження які встановлені Кабміном, рекомендувати виконавчому комітету міської ради на період карантину прийняти рішення щодо обмеження перевезення в громадському транспорті міської громади пенсіонерів за віком, зокрема, перевезення пенсіонерів за віком здійснювати з 10.00 до 16.00, у вихідні дні без часового обмеження”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Також у громадському транспорті посилюють контроль за дотриманням маскового режиму та кількості пасажирів. Нагадаємо, у період карантину пасажирів дозволено перевозити лише на сидіннях.