«Історія давнього стібка» – таку назву має новий мистецький проект, який реалізовуватимуть у Тернополі. Його суть в тому, що всі охочі зможуть вивчати традиційні українські техніки вишивки.

Організовують його Тернопільський обласний краєзнавчий музей та Громадська організація «Школа борщівської народної сорочки».

Зустрічі бажаючих навчитись вишивати проходитимуть в актовій залі музею кожного другого четверга о 14.00. Зразки традиційних технік братимуть із фондової збірки краєзнавчого музею. Майстер-класи проводитиме майстриня народних художніх промислів художньої вишивки Вікторія Кривоніс.

Перша зустріч відбудеться вже 25 січня. На ній вивчатимуть перловий шов за мотивами заліщицької чоловічої сорочки із села Садки Чортківського району. Перловий шов – це техніка вишивки, яку виконують стібом настил, густо заповнюючи всю площу ромба.

Для того, щоб потрапити на майстер-клас необхідно тільки купити квиток у музей, який коштує 60 гривень. Наступна зустріч відбудеться 8 лютого.