У Тернополі народилася трійня: перша за час великої війни

Днями в Тернопільському перинатальному центрі “Мати і дитина” народилась трійня — двоє хлопчиків та дівчинка. Це перша трійня, яка народилась в області з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Файне місто.

Про знакову подію повідомили на сторінці пологового в соцмережах. Батьками трьох малюків стало подружжя зі Збаража — лікар Діана Поберезька та її чоловік-підприємець Володимир Філик.

Наразі молоді батьки обирають двом синочкам та донечці імена. Медики розповіли Файному місту, що немовлятка народились передчасно, тому поки що знаходяться під наглядом лікарів.

Вітаємо подружжя з появою на світ діточок, нехай зростають здорові та щасливі, на радість батькам!