Сів за кермо під дією наркотичних речовин та забув про дотримання ПДР: патрульні склали адмінматеріали на водія.

Сьогодні, патрулюючи вулицею Карпенка, поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Mitsubishi. Водій здійснив обгін транспортного засобу ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті.

Під час спілкування з 27-річним керманичем, патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі, на що громадянин погодився. Висновок лікаря-нарколога — позитивний. Чоловік керував автомобілем під дією марихуани.

На порушника інспектори склали адміністративні матеріали:

– постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП;

– протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування автомобілем.

Лише з початку цього року тернопільські патрульні склали понад 60 адмінматеріалів за нетверезе кермування.