З травматичною ампутацією руки бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні жителя одного із сіл Тернопільського району. Тілесні ушкодження 43-річний чоловік отримав на робочому місці.

На підприємство, де трапилося нещастя, виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий працює офіційно на посаді оператора.

У його обов’язки входив нагляд за роботою конвеєра. У якийсь момент машина зупинилася й оператор вирішив самостійно виправити ситуацію. Саме під час усунення недоліків руку чоловіка затягло в конвеєр. Швидку викликали співробітники потерпілого.

Чоловіка госпіталізували. Загрози його життю немає. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ. Триває слідство.