Українська співачка та продюсерка Jerry Heil, справжнє ім’я якої Яна Шемаєва, розповіла про стан свого здоров’я через рік після падіння зі сцени у триметрову оркестрову яму.

21 грудня 2022 року артистка травмувалася після виступу у Тернополі. Тоді Яна отримала переломом ребра, проте травма досі дається взнаки, пише видання Леді Київ.

На своїй сторінці в Інстаграм у розділі сторіз Jerry Heil зізналася, що, хоч ребро і зрослося, воно цілий рік завдавало їй болю. І тільки зараз зірка вирішила відвідати спеціальні лікувальні масажі та голковколювання. Через декілька сеансів Яні вдалося позбутися спазму в м’язах за допомогою реабілітаційних процедур.

«Нещодавно був рік, як я зламала ребро, і тільки зараз я вирішила піти на реабілітацію. Навіщо я рік ходила із цим болем, коли можна було просто відвідати кілька сеансів. Голки в м’язи — це максимально неприємно, але це те, що позбавило мене спазму, від якого жодні масажі не могли врятувати цілий рік», — поділилася своїм досвідом виконавиця.