У Тернополі мобільні групи у складі поліціянтів, представників Держпродспоживслужби, муніципальних інспекторів перевіряють ресторани, нічні клуби, розважальні заклади на дотримання карантину. У разі порушень дотепер підприємців попереджали, а далі застосовуватимуть штрафи. Можлива кримінальна відповідальність.

Як повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца, цього тижня порушень карантину поменшало. Він переконаний, що це результат профілактичної роботи правоохоронців.

«Вихідними працювали у посиленому режимі. Є позитивна динаміка. Порівняно з попереднім тижнем було зафіксовано менше порушень. Зокрема, акцент робився на розважальні заклади. Було складено 3 протоколи. За допомогою втручання управління Нацполіції, Держпродспоживслужби протоколи були складені на місці. Людей ми попередили, що будуть порушені кримінальні провадження. Щодо наступних вихідних роботу ще посилюємо додатковими нарядами. Також хочу звернутися до власників спортивних закладів, фітнес-центрів, басейнів, дитячих кімнат, ми до четверга працювали профілактично, але далі у разі порушень будемо притягувати до відповідальності за порушення карантинних вимог».

У Тернополі поліцейські відстежують також дотримання маскового режиму у громадських місцях. Учора оштрафували трьох тернополян. А загалом від початку року до відповідальності притягнули понад шістсот жителів міста.