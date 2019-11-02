Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні вранці при вході у приміщення Тернопільської облдержадміністрації влаштували “коридор ганьби, супроводжуючи його появу відповідними вигуками.

Не кращими були і проводи. Голову держави обступили дещо агресивні молодики, змушуючи відповідати на запитання “Чий Крим?”, “Чий Донбас?”, а також як будуть покарані депутати зі “Слуги народу”, які у Верховній Раді освистали під час виступу бійця-добровольця АТО Яну Зінкевич, а також кричали їй “Ганьба!”. Про це пише інтернет-видання 0352.ua.

Володимир Зеленський запевнив, що з політичною орієнтацією у нього все гаразд, і Крим та Донбас для нього – це Україна.

“А щодо вигуків, то потрібно буде як слід вивчити це питання. Я вважаю, що не можна у Верховній Раді кричати “Ганьба!”. Я коли сьогодні заходив, внизу мені теж кричали “Ганьба!”. Я ж не нижчий за народного депутата, це неправильно таке кричати. Мені так здається. Щодо Яни – я розберуся, що там було, бо я не бачив. Може депутати не до неї кричали”, – сказав Володимир Зеленський.

Врешті після не надто теплого прийому Президент не поїхав оглядати “Водну арену”, як було заплановано, а одразу подався в аеропорт і відлетів з Тернополя.

Відео Te News і Реально.