У Тернополі хочуть залишити лише два виші

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький окреслив критерії укрупнення закладів вищої освіти. На його думку, в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей слід утримувати не більш як два виші.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України, передає Терен.

“Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками наявна мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною. Найприйнятнішим сценарієм є об’єднання ЗВО, і, найлогічніше, щоб самі керівники закладів у регіонах (разом з місцевими адміністраціями) запропонували свої рішення”, – зауважив він.

За словами Винницького, наразі Україна йде шляхом «оновлення «знизу» – через переговори між ректорами». Однак, якщо нічого не зміниться, оптимізація почнеться «зверху» – через рішення Кабміну.

Також заступник міністра окреслив головні критерії, якими мають керуватися в ході укрупнення вищих навчальних закладів:

ЗВО, розташовані в містах із населенням менше ніж 100 тисяч людей, слід зберегти (йдеться про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янське тощо) – навчальні заклади там фактично є містоутворюючими;

у містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей варто залишити максимум два ЗВО (зокрема, в Полтаві, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові, Луцьку, Житомирі, Сумах);

у містах, де мешкає понад 350 тисяч людей, може формуватися мережа освітніх закладів трьох типів: навчальні інститути, які мають тісний зв’язок із роботодавцем, дослідницькі університети та міжгалузеві або спеціалізовані академії.

Крім того, у ЗВО (крім містоутворюючих і спеціалізованих академій) має навчатися не менше, ніж 5 тисяч студентів денної форми. Однак ціллю має стати показник 10 тисяч студентів. Наразі середня кількість здобувачів вищої освіти у закладах МОН – понад 6,6 тисячі.

Приєднанню будь-якого вишу має передувати аналіз його стану, що включатиме результати фінансування, вивчення стану акредитацій освітніх програм і наявність у місті відповідного партнера.

Також він додав, що витримати конкуренцію з європейськими вишами зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту.