9 червня на базі ГО “Центр науки Тернопіль” відбулась чергова зустріч міського голови Сергія Надала з місцевою активною молоддю, волонтерами та представниками молодіжних громадських організацій.

Під час заходу учасники обговорили ініціативу створення проєкту, що має на меті підтримку наших військових, які зараз захищають Україну від російського агресора на передовій.

«З початку війни тернопільська молодь та волонтери активно долучаються до допомоги українським захисникам та громадянам, які через воєнні дії вимушено покинули свої домівки. Так виникала ідея реалізувати ще один проєкт, який буде надавати максимальну допомогу Збройним силам України від тернополян. Суть ініціативи полягає у тому, щоб створити регулярні постачання з нашого міста від небайдужих мешканців до тернопільських хлопців, які воюють у зоні активних бойових дій. Своєю чергою, ми забезпечимо логістику, збір цих передач, паливно-мастильні матеріали, транспорт та постачання у місця перебування наших бійців, – розповідає міський голова. – Ми звернулись до молоді, щоб почути їхню думку та отримати підтримку для реалізації цього проєкту, а також наскільки така акція буде актуальною. Тому зараз починаємо формувати логістичний центр, де будуть залучені і працівники міської ради, і молодіжні громадські організації та волонтери. Плануємо постачання всього необхідного з Тернополя до місць служби наших хлопців та налагодимо зворотний зв’язок».

До слова, від початку повномасштабної війни Тернопіль став гуманітарною базою, де наші мешканці роблять усе можливе, щоб забезпечити необхідним військових. Так, на потреби тернопільських військових формувань передано 20 тепловізорів, 5 безпілотників, 900 комплектів військової форми, тактичне спорядження. Окрім того, на передову було скеровано понад 20 автомобілів.