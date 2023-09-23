У Тернополі гопник пограбував пенсіонера: злочинця спіймали за кілька годин

Зловмисник побив потерпілого та відібрав у нього наплічник. Упродовж кількох годин співробітники карного розшуку встановили особу нападника та затримали його відповідно до статті 208 КПК.

До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 72-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа нанесла йому тілесні ушкодження та відкрито викрала сумку з грошима та мобільним телефоном. Інцидент трапився близько 21 години неподалік від будинку, де проживає чоловік.

Отримавши інформацію, на місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники оперативних служб.

У ході проведення слідчо-оперативних та розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернополя. У нього вилучили речові докази.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.