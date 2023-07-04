У Тернополі голова ОСББ біля церкви побив чоловіка, який писав негативні коментарі у сусідському чаті і звертався до нього без поваги “Василю”.

У Тернополі голова ОСББ у дворі церкви побив чоловіка через коментарі у сусідському чаті. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, передає ТСН.

Інцидент трапився ще 14 квітня 2023 року. Нападник пояснив, що він, як голова ОСББ, створив у Вайбері чат для співвласників багатоквартирного будинку, у якому він працює на посаді голови правління ОСББ. “Традиційно” учасники групи почали сваритися між собою. “Яблуком розбрату” стало рішення голови ОСББ закрити всі підвали. Це обурило деяких мешканців, які турбувалися за долю бродячих котів, що там проживають.

Голова ОСББ зателефонував до жінки, яка теж була учасником даної групи, щоб запитати, “чому вона пише провокаційні повідомлення у групу”. На дзвінок відповів її хлопець, чоловіки почали лаятися між собою.

Через деякий час місцеві зібралися у дворі, щоб вирішити проблемні питання. Так, коли потерпілий виходив з будинку на вулицю, то побачив у дворі обвинуваченого, який спілкувався із іншими учасниками ОСББ та жителями будинку.

Він також підійшов до людей, які зібралися у дворі будинку, та висловив свою думку, а також думку своєї дівчини про те, що не потрібно закривати підвали. За словами потерпілого, голова ОСББ сказав до нього, що запам`ятав його та знайде.

Приблизно через два тижні після цього потерпілий проходив разом із своєю дівчиною поблизу церкви і випадково зустрів обвинуваченого та запитав у нього чи вдало проходять його пошуки. Зокрема, нападнику не сподобалося, що чоловік до нього звернувся по імені “Василю”. Мовляв він є головою ОСББ, а тому потрібно звертатися на ім’я і по-батькові. Постраждалий натомість зауважив, що звертання “Василю” не вважає образливим. Чоловіки почали сваритися, а словесний конфлікт завершився бійкою. Суд визнав голову ОСББ винним та змусив його заплатити 850 грн штрафу.