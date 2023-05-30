“Файна” клітка і замок: у Тернополі маму з дітками не пустили погратися на дитячому майданчику. ВІДЕО

Співвласники ОСББ “Файний двір”, що у Тернополі на вулиці Тарнавського, обгородили кліткою та закрили на замок дитячий майданчик і не пустили туди жінку з двома її малолітніми доньками.

Про обурливий випадок повідомляє видання Тернополяни. Коли тернополянка Ніно зі своїми двома дочками завітали на майданчик, то жінці довелося постояти під кліткою, а її діти видерлися на огорожу. Ні дітей, ні маму ніхто не пустив на дитячий майданчик.

“Я тепер знімаю чарівне сторіс, тому що виявляється в подвір’ї будинку не можна дітям зайти погойдатися, бо вельмишановне панство в нашій вільній Україні може собі таке дозволити. Тому ми з дівчатами прийшли – подивилися на чудо-кліточку на чудових батьків. Як це гарно. Дуже чудове наше місто. Тому шановна спільнота, тут на провулочку Тарнавського не заходьте, тому що тут виявляється не можна йти із дітками на подвір’ячко просто погойдатися. На наше подвір’я можна зайти, а тут виявляється – ні, тому. Зауважте собі, що на провулку Тарнавського не заходьте, бо це клітка – і діти дивляться через огорожу, як інші діти гойдаються. Ну що ж діти ходімо і йдемо на інший майданчик”, – відзначила тернополянка Nino.

У мерії пояснили, що ділянку у лютому 2022 року передали на баланс ОСББ, але без права що-небудь обгороджувати і закривати.

“Рішенням сесії міської ради ОСББ «ФАЙНИЙ ДВІР» передано земельну ділянку у постійне користування. Одночасно даним рішенням вказано «без права огородження місць загального користування та земельної ділянки». Тернопільська міська рада рекомендує ОСББ дати доступ для усіх дітей для відвідування цього дитячого майданчика”, – коментують у мерії загородження та закриття дитячого майданчика.

А ось і власне саме рішення про надання земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою провулок Генерала М.Тарнавського, 2 ОСББ «ФАЙНИЙ ДВІР».

І в рішенні чорним по білому пише про умови передачі: