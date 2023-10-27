26 жовтня відбулися традиційні навчання з підготовки тернополян та відповідних служб до надзвичайних ситуацій.

Імітували евакуацію на вулиці Лесі Українки, 3, та вулиці Лесі Українки, 5. Жителів будинків розмістили у пункті тимчасового перебування на базі Тернопільської загальноосвітньої школи №10.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“На жаль керівники одного з ОСББ не провели належну підготовку до цього навчання. Сподіваюсь наступного разу будуть прийняті усі зауваження, адже ми спільно робимо такі навчання для того, щоб максимально врахувати помилки та одразу над ними працювати”, – зазначив керівник громади.

Навчання у багатоквартирних будинках на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть бути зимою, будуть продовжені.