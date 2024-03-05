Мистецький фотопроект «BEREHYNYA» діє у Тернопільському обласному художньому музеї. Він присвячений українським жінкам, які творили історію з давніх часів до сьогодення та показує, як через століття рід зберігає й несе у собі найкращі риси.

Ідея цього проекту належить Наталі Балабановій, президентці міжнародної організації «Intercoiffure Mondial» в Україні. Спільно з Русланом Захарченком, представником цієї ж організації, вона створила стилістичні образи. Стиль кожної дівчини витончений та індивідуальний, демонструє рух та свободу, притаманну українкам. Колекцію одягу для фотопроекту створили у співпраці з дизайнером Янісом Степаненко, який працює у напрямку демі-кутюр. Його пріоритетом є відродження традицій – це простежується у кожній деталі образу. Автор світлин – відома українська фотохудожниця Тетяна Бунзило, яка втілила задум дизайнерів – розкрити особистість та енергію самобутніх українських дівчат. У вересні 2022 року в Національному заповіднику «Софія Київська» проект презентували у рамках щорічного фестивалю «Княжа Родина».

Організатори зазначають, що мали на меті привернути увагу до витоків українського роду через прояв жіночої мудрості, сильної волі та краси видатних представниць української нації: княгині Ольги – владної правительки Русі-України; князівен Анни, Єлизавети та Анастасії, що посіли європейські престоли, правили королівствами й народжували майбутніх королів. Також «BEREHYNYA» через сучасні образи привертає увагу суспільства до історичної ідентифікації та національної свідомості. Оглянути фотовиставку у художньому музеї можна до 5 квітня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуції