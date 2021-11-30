XХІ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bez» проходитиме 2-5 грудня у шести містах України та Польщі. Цього року джазові музиканти виступатимуть у Львові, Тернополі, Києві, Дрогобичі, Перемишлі та Вроцлаві.

Тернопіль прийматиме наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи 4 і 5 грудня. Традиційно концерти відбуватимуться на сцені драмтеатру. Для нашого міста це шістнадцятий «Jazz Bez» і для нього обрали гасло «Історія, що не переривається!».

Цього разу тернопільські шанувальники джазу зустрінуться, як з уже відомими виконавцями, так і новими. У нашому місті гратимуть колективи, до яких входять музиканти з України, Польщі, Італії, США, Швейцарії, Болівії.

4 грудня відбудеться концерт американської співачки Інгрід Артур. Вона має титул «Найпотужніший голос в історії музики», тричі отримуввала «Grammy Award» в категорії джаз, поп і ритм-енд-блюз. Інгрід – колишня учасниця легендарного гурту «The Weather Girls». Свій титул «Найпотужніший голос в історії музики» вона отримала ще в середині 90-х, коли ділила сцену із дворазовою володаркою Греммі за кращий соул-альбом – Ширлі Цезар. Інгрід вважає, що «музика говорить набагато голосніше, ніж слова, і це єдина річ, яку люди готові слухати». Акомпануватимуть Інгрід Артур поляки Хранюк Роман і Якуб Мізерацкі та неоднаразові учасники фестивалю – львівське подружжя музикантів Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин.

Цього ж дня на сцені драмтеатру виступить польсько-українське тріо «Awatair». Одним із його учасників є непервершений контрабаист Марк Токар. Він виступав з різними групами на різних фестивалях у Німеччині, Польщі, Литві, США, Франції, Італії, Угорщині, Австрії, Грузії, Чехії. Цього разу разом із ним гратимуть саксофоніст Томаш Ґадецкі та барабанщик Міхал Ґос з Польщі.

Вперше на «Jazz Bez» приїде колектив «Paykuna». Вони із Швейцарії. У своїй творчості комбінують болівійську народну музику з модерною джазовою естетикою. Зібрав колектив піаніст Деміан Кока. Особливістю їхнього виступу стане не тільки оригінальна музика, а й сучасна еко-хореографія у виконані болівійського танцюриста. Побачити і послухати «Пайкуну» можна буде 5 грудня.

Четвертим колективом, який виступить у Тернополі, стане «Квартет Антоніо Флінта». Його засновник та керівник – відомий італійський композитор та піаніст чилійського походження, який виконує сучасний джаз у чуттєвих та багатошарових гармонійних композиціях. «Чудовий баланс між технічною майстерністю, знанням історії джазу та сучасною творчістю» – так характеризують музику квартету музичні критики. До колективу, якому уже більше двадцяти років, також входять: барабанщик Клаудіо Джоаніні, контрабасист Роберто Бучі та саксофоніст Лучано Оролоджі. Квартет уже виступав у нас на фестивалі у 2018 році. Тепер є нагода знову послухати їхні чудові композиції.

Організатори зауважують, що фестиваль проходитиме з дотриманням усіх карантинних обмежень. У зв’язку з цим, кількість квитків обмежена. Початок концертів о 19:00. Придбати квитки можна на сайті концертної агенції, у ЦУМі (відділ Коніка) та у касі Драмтеатру.