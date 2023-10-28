На тернопільських ринках і в магазинах зростають ціни на овочі, яйця та «молочку». Вартість цих продуктів підвищилася щонайменше на 10%. Підприємці пояснюють тенденцію сезонністю та інфляцією.

Керівниця торгової мережі Олеся Бурбак розповіла, що восени ціни на овочі, яйця та молочні продукти переглядали кілька разів у сторону збільшення. Вартість молочної продукції вже зросла на 5%.

«Тут має значення кілька факторів. Важливі серед них – сезонність, знаємо, що восени такі продукти постійно дорожчають. Також впливає інфляція і загалом ситуація в країні. Щодо овочів, то вони тепер потребують зберігання в сховищах, тому їхня ціна зростає. Ціни яєць і молочної продукції постійно вищі взимку через сезонність, яка тут має значення».

Втім, за словами експертів, ціни більшості базових продуктів залишаються на нижчому рівні, ніж торік.