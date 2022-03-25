У Тернополі волонтери спільно з небайдужими мешканцями та підприємцями організували свято для дітей, які вимушено переїхали у наше міста з регіонів України, постраждалих внаслідок збройної агресії російських військ.

Під час святкового заходу дітей частували смаколиками, розважали аніматори та потішили подарунками.

Долучився до свята та привітав маленьких гостей у Тернополі й міський голова Сергій Надал.

«Сьогодні Україна відзначає місяць незламності, тож це дуже символічно, що у цей день ми зібралися разом. Нам усім важко уявити, яку трагедію та нещастя довелось пережити вам. Але саме тому ми хочемо, щоб для вас Тернопіль став другим рідним домом. Наша громада завжди була дуже гостинною і привітною, та ми докладемо максимум зусиль, щоб ваше перебування тут було комфортним і приємним. Ми також запрошуємо дітей долучитися до освітнього процесу і відвідувати наші школи, – зазначив Сергій Надал. – Щиро дякую адміністрації ресторану «Оскар» та усім, хто долучився до проведення заходу і придбання подарунків та смаколиків. Вважаю, що такі святкові мистецькі заходи, культурні та духовні події для дітей мають стати традиційними у нашому місті».