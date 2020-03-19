У час стрімкого поширення коронавірусної інфекції, необхідності згуртування сил усіх медиків, волонтерів та кожного свідомого жителя громади, залишається потреба у забезпеченні обладнанням та медичними засобами закладів охорони здоров’я для боротьби з COVID-19.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, кожен охочий зможе надати матеріальну допомогу для придбання медичних засобів та обладнання на спеціальні благодійні рахунки. Зібрані гроші медичні установи спрямують на додаткову закупівлю тестів, медикаментів, масок тощо.

Щоб перерахувати благодійні внески для реалізації заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, використовуйте наступні реквізити:

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

код ЄДРПОУ 02001297

р/р UA673387830000026009055120171

в АТ КБ “ПриватБанк”

МФО 338783

р/р UA963003460000026001023887801

в АТ “Альфа-Банк”

МФО 300346

КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»

46027,м.Тернопіль

вул.Волинська, 40

ЄДРПОУ 05497361 МФО 338783

р/рUA80338730000026006055115383

ПАТ КБ “Приватбанк”

КНП «Міська комунальна лікарня №3»

46027,м.Тернопіль

вул.Волинська, 40

ЄДРПОУ 02001334 МФО 338783

р/рUA80338730000026006055115383

ПАТ КБ “Приватбанк”

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

46027,м.Тернопіль

вул. Клінічна, 1

ЄДРПОУ 4528442 МФО 338783

р/р 733005280000026003455064797

Акціонерне товариство «ОТП Банк»