До 26-ї річниці Конституції України в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Українська Конституція – основний документ держави, гарант суверенітету, демократії, прав і свобод громадян». На ній представлені матеріали про конституційні проекти різних періодів історії українського державотворення.

– В українській історичній традиції конституція вважалася основою державності, – розповіла Любов Катеринюк, завідувачка сектора відділу новітньої історії. – Конституція гетьмана Війська Запорізького Пилипа Орлика від 8 квітня 1711 року визнається одним з перших конституційних документів у світі. 29 квітня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла Конституцію УНР, за якою Україна проголошувалася суверенною, демократичною, парламентською державою. Але в силу внутрішніх і зовнішніх обставин на той час Українська держава не відбулася. Проект Конституції Західно-Української Народної Республіки в 1920 році розробив наш відомий краянин, вчений-правник, доктор, академік Станіслав Дністрянський. Він досліджував конституційне право і вніс вагомий вклад у його розвиток. Це був один з найдемократичніших конституційних проектів у тогочасній Європі. Дністрянський, як переконаний конституціоналіст вважав, що конституція є фундаментом держави. На його думку при розробці проекту конституції необхідно базуватися на історичних, етнокультурних і навіть ментальних традиціях народу, і, безперечно, переймати кращий світовий досвід.

На виставці, за словами Любові Катеренюк, також можна побачити світлини з Верховної Ради України після прийняття нової Конституції 28 червня 1996 року. З набуттям незалежності в Україні з’явилася нова державна символіка, затверджена в новій Конституції. В експозиції представлено комплект листівок «Клейноди України», вишитий рушник з тризубом із села Золота Слобода Козівського району і вишита серветка з текстом гімну України, наукові дослідження з історії національної символіки України. Важливою нормою нової Конституції є національні відносини в Україні. На виставці демонструється ряд видань із даної тематики. День Конституції на Тернопільщині відзначається урочисто і святково. В різних населених пунктах відбуваються концерти, фестивалі та інші культурно-мистецькі заходи. Матеріали про такі святкування також є на виставці. Привертають увагу кольорові листівки до Дня Конституції, поштові конверти та інші експонати. Працівники краєзнавчого музею запрошують відвідати виставку і пам’ятати про цю важливу дату в нашій історії. Діятиме вона до 12 липня.

Фото зі сторінки краєзнавчого музею у фейсбуці