Чотири меморіальні таблиці демонтують у Тернополі. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Рішення про демонтаж підготували враховуючи протокол комісії з питань перейменування вулиць та інших об’єктів, які містять російське походження. Йдеться про демонтаж таких меморіальних таблиць: Анатолію Живову, що на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 2; Григорію Танцорову, що на вулиці Танцорова, 22; Віктору Чалдаєву, що на вуиці Чалдаєва, 3 та Миколі Карпенку, що на вулиці Миколи Карпенка, 1.

Демонтувати пам’ятні знаки, відповідно до прийнятого рішення, мають працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Їх передадуть на зберігання комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло».

Нагадаємо, що три із вище заначених вулиць також перейменують. Живова можуть перейменувати на Торговицю, Танцорова – на Старий Поділ, Чалдаєва – на Любомира Гузара. Громадське обговорення щодо перейменування 13-ти вулиць у місті завершилося першого липня.