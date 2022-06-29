“Невідомий чоловік на 9-му поверсі стріляє зі зброї”, — такий виклик отримали тернопільські ТОРівці вчора ввечері.

Учора, близько 23-ї години, інспектори отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Героїв Крут. Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та виявили в помешканні громадянина, мисливську зброю та набої до неї, повідомляють у патрульній поліції.

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У квартирі перебувала ще дружина останнього, яка підтвердила, що її чоловік дійсно має мисливську зброю, набої до неї та стріляв на балконі в повітря. Жінка додала, що дозвіл на зброю її чоловік не продовжував від 2014 року.

Інспектори роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які вилучили зброю й надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.

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