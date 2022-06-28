В сусідній області вночі мисливець “вполював” чоловіка: думав, що стріляє у звіра

У відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції з заявою про зникнення свого 35-річного брата звернувся мешканець одного з сіл району. За словами заявника, напередодні близько опівночі його брат пішов у лісопосадку, розташовану поблизу села, та досі не повернувся.

До розшуку зниклого чоловіка були задіяні співробітники територіального підрозділу поліції та волонтери. Під час пошуків було встановлено, що чоловік, ймовірно, отримав смертельне вогнепальне поранення. Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства може бути причетний 57-річний житель Самбора, який тієї ночі полював у лісопосадці. Під час опитування чоловік повідомив, що тієї ночі близько 01.20 він, вважаючи, що стріляє у звіра, влучив у чоловіка, який ходив лісом.

В подальшому правоохоронці виявили тіло загиблого, з вогнепальним пораненням голови.

Слідчі повідомили мисливцю про підозру. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці затримали підозрюваного, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Мисливський карабін, з якого був здійснений смертельний постріл, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває.