У Тернополі чоловік намагався покінчити життя самогубством: патрульні та рятувальники завадили цьому.

У суботу, 26 листопада, на службовий планшет патрульних надійшла інформація про те, що на вулиці Текстильній, на території одного з закритих заводів, перебуває молодий чоловік в стані алкогольного сп’яніння, який має намір покінчити життя самогубством.

Патрульні одразу ж виїхали за вказаною адресою.

На місці події вони побачили чоловіка, який заліз на котельну трубу та мав намір стрибнути з неї.

Поліцейські, спільно із рятувальниками, почали розмовляти з ним, аби налагодити контакт та дізнатися про причини такої поведінки, щоб йому допомогти.

Спершу чоловік не хотів ні з ким спілкуватися та нікого до себе не пускав, проте через деякий час, спільними зусиллями та проханнями спецслужбам таки вдалося вмовити чоловіка спуститися донизу. 33-річного тернополянина передали лікарям швидкої медичної допомоги та супроводили їх до медичного закладу.