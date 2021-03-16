Понад 700 адміністративних протоколів склали у Тернополі патрульні поліцейські через порушення правил карантину. 610 з них стосуються нехтування масковим режимом.

Нині за відсутність маски у громадських місцях поліціянти можуть притягувати до відповідальності на місці. Штрафи становлять від 175 до 255 гривень. Порушенням вважається також неправильне носіння засобів індивідуального захисту.

«Від початку цього року складено близько 700 адміністративних матеріалів за порушення карантинних вимог, зокрема, 86 адміністративних матеріалів по транспорту, 610 матеріалів по громадянах, які перебували у громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Найчастіше порушення карантину трапляються у громадському транспорті та закладах громадського харчування, розважальних закладах», – наголосив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Додамо, цього тижня у Тернополі та області посилили контроль за виконанням правил карантину. Поліціянти та муніципальні інспектори проводять рейди на виявлення порушників.