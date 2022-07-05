Під час нещодавнього промивання водопровідних мереж та відключення з цього приводу водопостачання, працівники КП «Тернопільводоканал» облаштували 16 тимчасових пунктів роздачі питної води у різних мікрорайонах міста.

Упродовж двох днів було привезено орієнтовно 35 тисяч літрів води для тих, хто забув чи не встиг зробити необхідні запаси води заздалегідь. Поруч із сучасними ємностями-єврокубами чергували працівники КП «Тернопільводоканал» з різних відділів та роздавали воду усім охочим.

Зважаючи на позитивні відгуки споживачів після такої ініціативи, КП «Тернопільводоканал» використовуватиме підвіз води й надалі, зокрема точково. Інформація про появу локацій із питною водою буде надаватися заздалегідь.

Водночас, працівники комунального підприємства нагадують, що створення необхідних запасів води вдома залишається дієвим способом зменшити дискомфорт.