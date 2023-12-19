У Тернополі будуть розвивати мережу зарядок для автомобілів

На 34-му засіданні сесії міської ради прийнято Програму розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки.

Основною метою Програми є створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді.

Програма передбачає ряд заходів на розширення мережі електрозарядних станцій та розроблення комфортного сервісу з їх використання, задля зменшення викидів парникових газів та покращення екологічної ситуації, розвитку ринку електромобілів та забезпечення комфортного переходу з використання двигунів внутрішнього згоряння на більш екологічно безпечну альтернативу – електричні тягові двигуни.

Пріоритетними напрямами Програми є :

1. Проведення Комплексного аналізу поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді;

2. Обрання способів розвитку мережі електрозарядних станцій;

3. Визначення порядку встановлення електрозарядних станцій та опрацювання нормативно – правової бази щодо підключення електрозарядних станцій;

4. Визначення порядку відбору оператора електрозарядних станцій;

5. Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями;

6. Інформаційне та технічне забезпечення та моніторинг функціонування електрозарядної інфраструктури.

Управління транспортних мереж та зв’язку є відповідальним за виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел незаборонених законодавством.