85-річний житель обласного центру задихнувся через задимлення електроприладу.

Непритомного потерпілого у його власному задимленому помешканні виявив родич. Чоловік викликав бригаду рятувальників та швидку. Про нещасний випадок медики повідомили поліцію.

Під час огляду житла було виявлено осередок тління. За попередніми даними, через несправність електропроводки сталося замикання, загорівся зарядний пристрій до мобільного телефону, який і спричинив задимлення. в кімнаті.

Врятувати пацієнта не далося, через гостре отруєння продуктами неповного згоряння пенсіонер, не приходячи до тями, помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.