Після заправки на АЗС відомої мережі зламалися понад десять автівок. ВІДЕО

У Львові після заправки 95-м бензином автомобілі не змогли залишити територію АЗС.

У п’ятницю, 30 червня, у Львові на одній із заправок мережі OKKO спалахнув скандал через неякісний бензин, передає «Varta-1».

Більше десяти автолюбителів зіткнулися з однією і тією ж проблемою — після заправки 95-м бензином машини не змогли залишити територію АЗС. Водії скаржилися на несправність та неможливість експлуатації своїх транспортних засобів.

Водночас видання зазначає: існує ймовірність, що причина зламаних авто полягає в ажіотажі (через підвищення ПДВ з 1 липня), а саме: в резервуарах, ймовірно, могло закінчуватися пальне, а це може спричинити потрапляння осаду в бензобак транспортного засобу, який легко спровокує поломку. Наголошуємо, стверджувати про погану якість пального не можемо, поки це не підтвердить експертиза.

До слова, в українських містах вже вишикувалися черги за бензином через зростання ПДВ з 1 липня з 7% до 20%. Подорожчання ПДВ справді призведе до зростання цін, проте це відбувається поступово протягом кількох тижнів. А от різке зростання попиту, навпаки, може призвести до ще більшого подорожчання.

На місце інциденту викликали правоохоронні органи для встановлення обставин.

Згодом у мережі АЗС відреагували на ситуацію: там закликали водіїв звернутися на «гарячу лінію» та заявили, що покриють усі витрати на ремонт.