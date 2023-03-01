Молодик з Черкащини обікрав АЗС у Тернополі

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує 27-річному чоловіку, який накриміналив в Тернополі.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника однієї із АЗС міста. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності невідомого, якому вдалося непомітно поцупити з торгового стелажа дороговартісну флісову куртку.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Підозрюваний, житель Умані у скоєному зізнався.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Його судитимуть по законах воєнного часу.