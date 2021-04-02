Дистанційне навчання у тернопільських школах для 5-11 класів та учнів професійно-технічних училищ продовжать до 9 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу другого квітня.

– У закладах освіти ситуація контрольована і стабільна, на відміну від інших обласних центрів, де закриті дошкільні установи і початкові школи не працюють, – зауважила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – У нас початкові школи працюють. На дистанційному навчанні у початковій школі перебувають 13 класів. У дошкільних установах закрито 12 груп, 9 діток хворих, які заразилися від батьків та 53 працівники. З понеділка багато груп у садочках вже відкриється. Тиждень тому було 63 хворих на коронавірус школярів, станом на 2 квітня – 58. Було хворих педагогів 106, зараз – 104. Пропоную на наступний тиждень продовжити роботу дошкільних установ у звичному режимі, в очному режимі проводити заняття у 1-4 класах та продовжити дистанційне навчання у 5-11 класах і профтехучилищах.

На засіданні штабу пропозицію Ольги Похиляк підтримали і прийняли відповідне рішення. Начальниця також повідомила, що для запобігання поширенню захворюваності для вчителів шкіл № 3, 4, 5, 7 проводять ПЛР-обстеження.