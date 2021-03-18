Двадцять додаткових ліжок для інфікованих COVID-19 розгорнули у другій міській лікарні Тернополя.

Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я ТМР Василь Даньчак. За його словами, в інших лікарнях також є резерви для збільшення кількості місць.

Нині у лікарнях Тернополя перебуває 243 хворих на COVID-19. Заповнено близько 70% місць, визначених для інфікованих пацієнтів. Відтак у лікувальних закладах міста розгортають додаткові ліжка.

“Ми додатково розгорнули 20 ліжкомісць по другій міській лікарні. Там у нас сьогодні перебуває 66 пацієнтів. Засобами індивідуального захисту ми забезпечені, а також іншим устаткуванням — є кисневі генератори, кисневі балони, з киснем проблем на цей момент не має. Є можливість розгорнення додаткових місць в першій і другій лікарнях. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 73 хворих на COVID-19. 27 хворих на коронавірус перебувають на кисневій підтримці через маску. 31 – на кисневому концентраторі. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 64 хворих з COVID-19. 15 хворих на коронавірус – на кисневій підтримці через маску, 30 – на кисневому концентраторі. 2 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №3 – 83 хворий на коронавірус. 60 хворих на COVID-19 – на кисневому концентраторі, 20 хворих на коронавірус – на кисневій підтримці через маску. У Тернопільській дитячій лікарні – 23 хворих на COVID-19, 17 дітей, 6 дорослих, троє з них – на кисневій підтримці через маску. 14 пацієнтів у лікарні з підозрою”, – зазначив Василь Даньчак.

На базі лікарні швидкої допомоги Тернополя можуть розгорнути додаткових 135 ліжок. Функції госпіталю зараз виконує третя міська лікарня, там виділено 125 місць для інфікованих пацієнтів, більшість з них заповнено.