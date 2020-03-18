Тернопільські ОСББ закупили необхідні засоби і почали дезінфікувати під’їзди.

Про це повідомив голова ГО «Рада голів ОСББ» Сергій Лупак. Відповідні роботи проводитимуть щодня до завершення карантину.

Дезінфекція необхідна, щоб попередити поширення небезпечних вірусів. Забезпечити її проведення в багатоповерхових будинках повинні управителі та надавачі послуг.

«Потрібні засоби для дезінфекції під’їздів ми вже закупили, при потребі будемо поповнювати їхні запаси. Необхідні санітарні вимоги виконували і раніше, в умовах загрози поширення коронавірусу, будемо вдаватися до посиленої дезінфекції. Передбачено щоденне прибирання під’їздів із використанням дезінфікуючих засобів (перила, ручки дверей, віконні ручки, кнопки ліфтів, сходові клітки). Для санітарної обробки сходових кліток, ліфтів, ручок вхідних дверей, підвалів, перил, поштових скриньок використовуємо «Біохлор», – зазначає Сергій Лупак.

Аналогічні дії проводять і в районних центрах області. Дезінфекцію багатоповерхівок забезпечують управителі. Власникам приватних будинків рекомендують також дезінфікувати свої оселі, проводити регулярне прибирання, провітрювати помешкання.

Софія Романська