Книжки шрифтом Брайля завезли до тернопільської обласної універсальної бібліотеки. Їх читати приходять незрячі та люди із значними порушеннями зору.

До бібліотеки доставили 14 нових книг. Це твори популярних українських й іноземних авторів. Як розповіла бібліотекарка Ірина Капуста, передали книжки благодійники.

«У відділ міського абонементу Тернопільської обласної універсальної бібліотеки надійшло 14 книжок шрифтом Брайля від благодійної організації «Фонд родини Нечитайло», в рамках проєкту «Книга Брайлем». Цільова група – незрячі і глибоко слабозорі люди. Серед користувачів відділу міського абонементу є родини, діти яких мають вади зору і читають книжки шрифтом Брайля. Серед нових надходжень: Сашко Дерманський «Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ» та «Чудове Чудовисько», Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер та келих вогню», «80 хитромудрих запитань про…». Сподіваємося, що ці видання допоможуть діткам з вадами зору розширити свій кругозір».

Загалом в обласній науковій універсальній бібліотеці є 80 книжок шрифтом Брайля. Побачити їх можна на віртуальній виставці.