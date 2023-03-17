Вчора з Тернопільського ставу дістали потопельника.

Про людину, яка перебуває у воді поблизу ресторану “Хутір” в екстрені служби повідомили комунальники. Чоловіки вранці прибирали територію поруч, повідомляють Т1 Новини.

На місце події одразу виїхали рятувальники та водолази. Зі слів надзвичайників, у воді вони побачили лише капюшон куртки, який виднівся за кілька десятків метрів від берега.

Чоловіка передали бригаді швидкої допомоги. Медики лише констатували смерть. На місці події правоохоронці виявили особисті речі чоловіка. Це чорний рюкзак та дорожня сумка з додатковим одягом. В сумці поліція знайшла речі — ноутбук, документи, книгу та записники. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився переселенець з Харкова.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. При огляді трупа було виявлено його документи, зокрема паспорт. Це чоловік, уродженець міста Харкова 1993 року народження. Йому 30 років. При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті на ньому не виявлено”, — відзначив керівник сектору комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

Правоохоронці цю подію внесли в реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство з приміткою нещасний випадок. Поліція буде встановлювати за яких обставин втопився чоловік.