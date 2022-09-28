28 вересня у парку ім.Тараса Шевченка поруч зі стадіоном ФСК «Динамо» відбулася екологічна акція, під час якої на території відпочинкової зони висадили 11 декоративних листяних дерев роду слива «Піссарді».

Долучився до цієї події з озеленення паркової зони і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Заходи з озеленення проводяться у місті двічі на рік – восени і навесні. Сьогодні у парку iм. Тараса Шевченка висаджено 11 п’ятирічних саджанців дерев декоративної сливи «Піссарді», висота яких сягає 3-4 метри. Згодом тут з’явиться новий дитячий майданчик, тож символічно можна вважати, що ці зелені насадження – початок робіт з благоустрою і облаштування нового відпочинкового простору для дітей», – розповідає Сергій Надал.

У Тернопіль саджанці привезені із Закарпаття. Цей вид дерев буде приживатися та квітнути у місті не вперше, вони вже ростуть у сквері Тараса Шевченка.

Нагадаємо, відповідно до затвердженого основного стратегічного документа у сфері зеленої розбудови міста – Концепції комплексного озеленення, щорічно міською радою організовуються заходи із висадження дерев з метою урізноманітнення видового складу існуючих насаджень, формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища особин.

Слива Піссарді – декоративне листяне дерево, у висоту досягає 5-12 м. Особливо привертає увагу в період рясного цвітіння і плодоношення. Вперше в Європу ця слива була привезена ботаніком Піссарда з Ірану. У дикому вигляді росте на добре освітлених, відкритих гірських схилах Західної Азії. Особливість сорту – листя темно-червоного або бордового забарвлення протягом усього сезону. Квітки рожеві, з’являються раніше листя.