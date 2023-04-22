Спалах кишкової інфекції в одному з тернопільських училищ.

Такі попередні дані передали в держпродспоживслужбу фахівці лабораторного центру. Захворіли одразу дев’ять студентів, повідомляє ІНТБ.

За попередньою інформацією медиків, дітей доставили в міську дитячу лікарню вночі, 21 квітня. У постраждалих за попереднім діагнозом – підозра на ротавірусну інфекцію, відзначила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Нінель Цяпа.