Найбільшу шопку в Україні готують до відкриття в храмі святого Петра у Тернополі. Експозицію відкриють Різдвяної ночі — 6 січня.

Шопка буде монументальною – 40 метрів завширшки та до 20 метрів у висоту. Цьогоріч її доповнили новими елементами.

“Готували шопку близько тижня. Дуже багато деталей, треба було бути уважним. Цього року дещо оновлена шопка новими елементами. З нетерпінням чекаємо відкриття. Сподіваємося, що всім вона сподобається. Чекаємо відвідувачів з Тернополя, інших міст, із-за кордону. Шопка надзвичайно красива і цікаво оформлена”, – каже волонтерка Анастасія.

Додамо, у храмі святого Петра шопку встановлюють щороку. Вона репрезентує історію народження Ісуса Христа. У композиції — біблійні персонажі, ангели, тварини, будинки, дерева. Відвідати шопку можна буде до 15 лютого. Оглянути цей вертеп приходять не тільки тернополяни, а й жителі інших міст і країн.