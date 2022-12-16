Зміни до бюджету на 2022 рік внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 14 грудня. Це традиційне рішення, яке приймають у кінці року.

Аналізуючи бюджет виявляють де є надлишок коштів та направляють їх на першочергові потреби. Так, цього разу між головними розпорядниками коштів перерозподілили 38 мільйонів 217,8 тисячі гривень.

– Зменшуємо асигнування на 38 мільйонів 217,8 тисячі, – розповіла Надія Кучер. – З них – по міській раді на суму 9 мільйонів 557,8 тисячі гривень – з будівництва 25 школи. Ці кошти були заплановані на умовах співфінансування. Оскільки з державного бюджету ми не одержали коштів, відповідно виділені з міської казни не були використані і ми їх забираємо. По управлінню транспорту забираємо 500 тисяч гривень з КП «Інтеравіа», які були призначені для придбання відео обладнання та камер відеоспостереження, оскільки вони були придбані за рахунок резервного фонду. По управлінню обліку і контролю знімаємо 66,3 тисячі по заходах, по управлінню соцполітики 290 тисяч з апарату управління, по управлінню ЖКГ є економія коштів по електроенергії в сумі 1 мільйонів 257 тисяч гривень і по програмі розвитку парків 5 мільйонів 250 тисяч, по фінансовому управлінню 5 мільйонів 432,3 тисячі – кошти резервного фонду, по управлінню освіти і науки забираємо кошти з дошкільної освіти в сумі 12, 2 мільйона, з позашкільної – 566,6 тисячі, по управлінню культури забираємо 449 тисяч з Палаців культури, з відділу охорони здоров’я є резерв коштів по програмі «Здоров’я громади» 177,4 тисячі і поточні видатки по лікарнях в сумі 596 тисяч гривень.

Вказану суму розподілять між різними управліннями. Зокрема, управлінню житлово-комунального господарства спрямують 21 мільйон 497 тисяч. З них: на реконструкцію шляхопроводу по Об’їзній – 20 мільйонів, на капремонт і влаштування зупинок громадського транспорту – 240 тисяч гривень, також на умовах співфінансування передбачено 1 мільйон гривень для ОСББ на закупівлю систем живлення, 257 тисяч –ритуальній службі на придбання генератора. Управлінню соцполітики передбачено 250 тисяч гривень на підтримку громадських організацій. Управлінню освіти і науки – 14 мільйонів 508,1 тисячі на виплату зарплати. Відділу охорони здоров’я 773 тисячі передбачено лікарні швидкої допомоги та лікарні №2 для придбання медичного обладнання.