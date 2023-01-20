У тернопільській лікарні побралися поранений боєць з Одеси і його кохана з Києва. ФОТО

Для кохання немає не на часі, бо воно не боїться перешкод! Такою є історія 26-річної Наталі Бандури з Києва та 33-річного Миколи Гриневича з Одеси, які поєднали свої долі у стінах університетської лікарні в Тернополі.

Про історію кохання, якому не стала на перешкоді навіть війна, розповідають на сторінці медичного закладу.

Микола – військовослужбовець Збройних Сил України, перебуває на лікуванні через поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання на бахмутському напрямку. А Наталя приїхала з Києва його провідати, не підозрюючи, що у Тернополі її чекає такий сюрприз…

Ідея зареєструвати свій шлюб у бійця виникла напередодні. Її озвучив у відділенні, де лікується, і всі включилися в організацію церемонії та підготовку до шлюбу. Коровай, рушники, фотограф, навіть плаття для нареченої – все знайшли в один момент, аби тільки враження від одруження були незабутніми.

Через травму ноги Микола змушений ходити із милицею, але під час свого першого весільного танцю він покладався на свою кохану Наталю.

«Ми познайомилися в інтернеті, зустрічалися майже рік, а на мій день народження Микола мені освідчився. Але, на жаль, війна… З вересня він перебуває у Збройних Силах України і тільки тепер ми побачилися», – ділиться своєю історією Наталя.

Про ідею одруження в лікарні говорить з усмішкою: «Щось нове, принаймні, запам’ятається назавжди!».

Микола зізнається, що одружитися хотів уже давно, але через службу не було можливості. А тепер, нехай і в таких умовах, але вже не хотів втрачати час.

«Я сказав Наталі бери паспорт, але не сказав, що буде весільна церемонія. Вона про все вже дізналася вранці, коли прийшла до мене в палату», – розповідає наречений і ділиться найсокровеннішим: “Мрію про донечку і щоб була наша перемога та мирне небо в Україні!”.