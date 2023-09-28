Зміни до плану загальноміських культурно-масових заходів на 2023 рік внесли на засіданні виконавчого комітету 28 вересня.

У зв’язку із переходом на новий церковний календар традиційні дати проведення деяких свят у жовтні-грудні змінилися.

– У зв’язку з тим, що з вересня ми перейшли на новий церковний календар відбулися певні зміни у проведенні святкових заходів у жовтні-грудні, – пояснила Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтв. – Так, 1 жовтня на Театральному майдані відбудуться Урочиcтості з нагоди Дня Українського козацтва, 81-ї річниці Української Повстанської Армії, Дня захисника і захисниці України та Покрови Пресвятої Богородиці. Зміщується також міський конкурс «Різдвяне диво», який триватиме з 15 листопада до кінця грудня. Конкурс «Феєрія новорічного міста» пропоную не проводити, оскільки він не на часі. Урочиcтості з нагоди Дня місцевого самоврядування відбудуться 7 грудня в Українському домі «Перемога», але цього року вони пройдуть без вручення премії імені Володимира Лучаківського, думаю це також не на часі. Театралізовані дитячі ранки до Дня святого Миколая у Палаці культури «Березіль» зміщуються з 19 грудня на 4-6 грудня. 9 грудня у драмтеатрі пройде міжнародний джазовий фестиваль «ДжазБез». Засвічення вогнів ялинки, якщо вона буде, та освячення різдвяної шопки на Театральному майдані плануємо провести 22 грудня.