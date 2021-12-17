Чотири старостинські округи створили у Тернопільській міській територіальній громаді. Відповідне рішення прийняли під час одинадцятої сесії міської ради 17 грудня.

– Це рішення підготовлене у зв’язку з тим, що 14 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», – повідомив Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Згідно із внесеними змінами нам потрібно утворити старостинські округи на території громади. Рішенням пропонується утворити чотири старостинські округи: Курівецький, Малашівецький, Чернихівський та Кобзарівський. Один старостинський округ має налічувати не менше 500 жителів. У тих округах, які створені в межах існуючих, виборів старости не проводитимуть. А в укрупненому – Кобзарівському окрузі – буде повторне призначення старости, відповідно до нових норм законодавства.

На сесії проект рішення підтримали 36 депутатів. У прийнятому документів вказано округи і населенні пункти, які до них входять:

Курівецький старостинський округ з центром в Курівцях;

Малашівецький старостинський округ з центром в Іванківцях, до складу якого входять села Малашівці та Іванківці;

Чернихівський старостинський округ з центром в Чернихові, до складу якого входять села Чернихів, Глядки, Плесківці;

Кобзарівський старостинський округ з центром в Кобзарівці, до складу якого входять села Кобзарівка, Вертелка, Городище, Носівці.

Іншим рішення депутати затвердили Положення про старосту Тернопільської міської територіальної громади та Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Тернопільській міській територіальній громаді. Ці документи визначають права та обов’язки старости, а також визначають, як мають відбуватися вибори старости.