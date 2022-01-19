У Тернопільській громаді від COVID-19 вакцинувалося майже сто відсотків учителів

99% вчителів у Тернопільській громаді вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Щеплені також вихователі і технічні працівники.

Педагоги вакциновані двома дозами. А деякі з них вже отримали бустерну дозу вакцини. Як зазначила Ольга Похиляк, цьогоріч у результаті вакцинації рівень захворюваності на COVID-19 у педагогічних колективах значно нижчий, ніж торік. “Майже всі педагоги у Тернополі провакциновані двома дозами. 99% провакциновано серед працівників дошкільних навчальних закладів. Це стосується і вихователів, і технічних працівників. Невакциновані вчителі відсторонені від виконання обов’язків. Бачимо, що простежується значно нижчий рівень захворюваності”.

Додамо, з 8 листопада, за наказом Міністерства охорони здоров’я, державних службовців та викладачів відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу. Деякі вчителі в області вже поновилися на посаді після проведення вакцинації.