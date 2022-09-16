У Тернопільській громаді “офіційно” перебуває майже 30 000 переселенців

Станом на 15 вересня в управлінні соціальної політики зареєстровано 28 452 внутрішньо переміщених осіб, з них тимчасовий прихисток на території Тернопільської міської територіальної громади отримали 12 246 громадян.

Оскільки у Тернополі діє безготівкова форма оплати за проїзд в міському громадському транспорті, внутрішньо переміщені особи уже отримали 3200 неперсоніфікованих електронних квитків, ще 2157 – персоніфікованих електронних квитків «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова».

У місті працює «гаряча лінія» +38 (067) 461-10-75, зателефонувавши на яку громадяни можуть отримати консультації з питань соціального захисту населення. Послуги консультування уже надано 3506 ВПО.

З метою підтримки наших співгромадян у Тернополі від початку повномасштабної війни була організована видача гуманітарної допомоги. Відтак, продуктові набори та засоби гігієни отримали 28 865 осіб, одяг та взуття – 17 220 осіб, а засоби реабілітації – 25 людей.

У 12-ти школах та шести закладах професійно-технічної освіти загалом було розгорнуто 2970 ліжкомісць. За весь період прихисток отримали більше 12 000 людей.

Педагогічні колективи теж не залишилися осторонь і створили волонтерський освітянський штаб для допомоги постраждалим від війни. Вони самостійно організували харчування для людей, щоденно готуючи сніданки, обіди і вечері.

До слова, піклуючись про повноцінний раціон харчування внутрішньо переміщених осіб, Тернопільської міською радою виділено кошти у загальній сумі 2 250 000 грн на закупівлю продуктів харчування для потреб переселенців.