У Тернопільській громаді 80% батьків підтримали очне навчання. Такі результати опитування, яке провели директори шкіл.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. 19,5% батьків проголосували за дистанційну форму навчання.

22-25 серпня у Тернополі спеціальна комісія перевірить, чи готові школи та укриття до початку навчання.

“Звертаюсь до батьків дітей, які навчаються в тернопільських школах. Ви зможете обрати формат навчання для своїх дітей: безпосередньо очно в школі або онлайн, дистанційно. Директори шкіл провели опитування серед батьків щодо формату навчання. Ось результати: 80,5% проголосували за офлайн та змішану форму, 19,5 % – за дистанційне навчання. Це загальні цифри по усіх школах. У кожній школі ситуація різна. Я закликаю директорів шкіл показати батькам укриття, щоб вони могли прийняти рішення, який формат навчання обрати: в класі чи дистанційно”, – зазначив Сергій Надал.

Отже, батьки учнів матимуть вибір щодо форми навчання. За бажання, можна обрати дистанційний формат.