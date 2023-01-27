На Тернопільщині вшановують пам’ять жертв Голокосту. В обласній універсальній бібліотеці відкрили виставку книжок, які описують трагічні події тих часів.

«Трагедія. Історія. Пам’ять» – виставку книжок під такою назвою відкрили Тернопільській обласній універсальній бібліотеці. Це видання та збірки українських й зарубіжних авторів, які описали трагічні події. Відвідати виставку прийшов директор Тернопільського обласного товариства «Єврейська община» Олексій Кайзер. Він передав у фонд бібліотеки книжки, зокрема й на івриті.

«Під час Голокосту було вбито близько 6 млн євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу. Окрім них, нацисти також знищили близько чверті всіх ромів світу, майже 10% поляків, приблизно 3 мільйони радянських (включаючи українських) військовополонених, тисячі душевнохворих і непрацездатних. Для нас сьогодні важливо пам’ятати ці злочини, розуміти, хто у них винен».

Прочитати книжки, які описують Голокост, можуть всі охочі. Експозиція діятиме протягом тижня.