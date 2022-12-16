У тернопільській бібліотеці учні музичної школи заряджали усіх теплом і світлом

Зимові дні тягнуться немов старий потяг засніженими коліями. А ще довшими є наші українські вечори, в яких бракує трохи електрики, інколи й тепла…

Саме час ділитись одне з одним нашим внутрішнім сяйвом, що й зробили учасники різдвяно-новорічної імпрези «Зимова круговерть», яка відбулась у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Святковий настрій читачам бібліотеки дарували вихованці та викладачі Тернопільської музичної школи № 1 імені Василя Барвінського. Від добрих слів, легкої урочистої музики та витончених голосів на душі стало затишно і легко.

Діліться своїм внутрішнім теплом з близькими, приймайте його у відповідь. Разом усе здолаємо!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей