У тернопільські фонтани, бювети і колонки “влили” чотири мільйони гривень

Чотири мільйони сто чотири тисячі гривень виділили на фінансову підтримку комунальному підприємству «Тернопільводоканал».

Зробили це після відповідного звернення підприємства та враховуючи рішення міської ради «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» і Програму розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Рішення «Про виділення коштів» прийняли на засіданні виконавчого комітету 25 січня.

Кошти підприємству необхідні для утримання і поточного ремонту фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи фонтанів і бюветів, податків та інших обов’язкових платежів. Таку фінансову підтримку з міського бюджету «Тернопільводоканалу» виділяють щороку.

Нагадаємо, що підприємство обслуговує більше 50 колонок-качалок, бювети на вулиці Пилипа Орлика, на бульварі Данила Галицького і в парку імені Тараса Шевченка та більше 10 фонтанів. Традиційно, готувати фонтани до роботи розпочинають навесні. Їх необхідно почистити, а при необхідності, відремонтувати. За сприятливої погоди водограї включають на Великдень.