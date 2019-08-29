Чергова трагедія трапилася у водоймі Лановецького району. Сьогодні у місцевому ставку водолази знайшли тіло молодого чоловіка: 25 – 30 років. За словами очевидців, він купався у забороненому місці.

Тіло утопленого пролежало у воді 2 – 4 дні, – розповідають працівники рятувально-водолазної станції Лановецького району. Що стало причиною трагедії, визначить поліція.

«Працівники Лановецької рятувально-водолазної станції, водолази Балюк Андрій та Грабовський Олег витягнули з води тіло потонулого мужчини в м. Ланівці на острівку (місце в якому заборонено купатися). Чоловікові на вигляд 25 – 30 років. Тіло потонулого по огляді водолазів знаходилося у воді мінімум 2-4 дні. Наразі працівники Лановецького відділу поліції ведуть розслідування. Висловлюю співчуття родині загиблого, а також хочу звернутися до всіх жителів Тернопільської області. В ці спекотні дні закликаю вас, бути обережним на воді, не купатися в заборонених місцях, та в стані алкогольного сп’яніння. Також прошу батьків бути обережними і не допускати дітей купатись в заборонених місцях, де немає нагляду рятувальників», – наголошує керівник рятувально-водолазної служби Василь Козак.

Нагадаємо, вчора рятувальники відшукали тіло дев’ятирічного хлопчика з Бучацького району. Дитина зникла у водоймі Дністра два дні тому. У пошукових роботах брали участь два десятки поліціянтів, тридцять осіб місцевого населення, рятувальники Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Софія Романська