Трагічна звістка з Америки – стало відомо про смерть від коронавірусу волонтерки Оксани Куцої із Великої Березовиці, що під Тернополем. У неї залишився чоловік та маленький син.

Сумну новину в соцмережі «Фейсбук» повідомила Tetiana Mylymuka, котра разом із вже покійною волонтеркою рятували маленького Артема Шкандюка, у якого діагностували СМА. Нещастя трапилось вночі 10 січня, пишуть Тернополяни.

«Вона була більше, ніж волонтер. Вона була частинкою нашої родини. Оксана була неймовірною людиною. Стільки добра, скільки вона зробила за свій короткий вік, мало хто робить за ціле довге життя. Завдяки допомозі Оксани, ми відкрили збір… Ця світла людина,так любила Артемчика і робила все, аби врятувати його, а не вберегла себе. Чому цей світ покидають найкращі?», – йдеться у дописі на сторінці Help.Artem.SMA.

Як розповідають її близькі друзі, Оксана допомогала ЗСУ, була прикладом для багатьох і дуже любила Україну. А ще була зоозахисницею, дбала про безпритульних тварин…

Відомо, що Оксану Куцу хоронитимуть в Україні. Друзі відкрили збір коштів на перевезення тіла. Долучитись до благодійної ініціативи можна ТУТ.

Щирі співчуття рідним. Вічна і світла пам’ять…